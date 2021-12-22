Заболеваемость COVID-19 снизилась в Хабаровском крае

В краевой столице прошло очередное заседание оперативного штаба Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19.

В Хабаровском крае немного снизилась заболеваемость ковидом. Так, на прошлой неделе заболели 3396 человек, а на предыдущей - 3573. Самая высокая заболеваемость в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Чаще ковидом болеют взрослые люди. 79% от общего числа заболевших - именно взрослое население, - написал зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27».

На аппаратах ИВЛ сейчас в регионе находятся 79 человек. Общая загруженность коек для больных коронавирусом составляет 82%.

Снизилась заболеваемость среди детей. Сейчас болеют 9,5% от общего числа школьников.

Также отмечается положительная динамика вакцинации пожилых людей. С 20 декабря прививки поставили 122 человека, возраст которых более 60 лет.