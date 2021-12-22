Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 8:00

Прочные остановки появляются в Хабаровске

Деньги на установку металлических конструкций выделены из городского бюджета
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В краевой столице устанавливают новые остановки из прочного стекла и металла

В краевой столице устанавливают новые остановки из прочного стекла и металла

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице устанавливают новые остановки из прочного стекла и металла. По муниципальной программе будет установлено 47 остановок. 15 из них изготовлены с использованием закаленного стекла.

Также на остановках имеются лавочки. На некоторых есть антивандальные урны.

- Металлические конструкции появятся во всех районах краевой столицы. Однако самое большое обновление пройдет в Железнодорожном и Индустриальном районах, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас новые остановки устанавливаются за счет средств, выделенных из городского бюджета. В 2022 году обновление остановок продолжат в рамках программы по ремонту улично-дорожной сети.