Прочные остановки появляются в Хабаровске

В краевой столице устанавливают новые остановки из прочного стекла и металла Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице устанавливают новые остановки из прочного стекла и металла. По муниципальной программе будет установлено 47 остановок. 15 из них изготовлены с использованием закаленного стекла.

Также на остановках имеются лавочки. На некоторых есть антивандальные урны.

- Металлические конструкции появятся во всех районах краевой столицы. Однако самое большое обновление пройдет в Железнодорожном и Индустриальном районах, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас новые остановки устанавливаются за счет средств, выделенных из городского бюджета. В 2022 году обновление остановок продолжат в рамках программы по ремонту улично-дорожной сети.