Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Хабаровском крае

К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp.

За год в крае совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 95%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 50%, которая за год сократилась почти на треть. Telegram при этом вырос на 27% и занимает 48% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в Хабаровском крае. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей менее 1%. В прошлом году на него приходилось почти 2% трафика.