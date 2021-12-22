Пробки в Хабаровске: стоят Ленинградская, Запарина и Ленина

Сервис Яндекс.Пробки в очередной раз оценил дорожную ситуацию на десять баллов Фото: Василий Вахрин

Вечером 22 декабря в краевой столице снова десятибалльные пробки. Так дорожную ситуацию оценил сервис «Яндекс.Пробки».

Несколько улиц города полностью стоят: Карла Маркса, Ким Ю Чена, Пионерская, Шевчука.

Длинная пробка образовалась на Волочаевской. Машины медленно продвигаются до развязки с Краснореченской и оттуда по улице 65-летия Победы.

Затор на Запарина начинается на Пионерской и движется до перекрестка с улицей Ленина. Там тоже образовалось столпотворение машин. Пробка начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на пересечении с Калинина.

Ленинградская улица стоит почти вся. Медленнее всего машины продвигаются от Амурского бульвара, и после поворота пробка в этом направлении заканчивается на развязке недалеко от ТЦ «Магазины радости».

Затор на Синельникова образовался от улицы Карла Маркса до поворота на Ким Ю Чена.