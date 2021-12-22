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Общество22 декабря 2021 9:30

Материнский капитал проиндексируют в Хабаровском крае

Выплачиваемая сумма увеличится на четыре процента
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Материнский капитал проиндексируют в Хабаровском крае

Материнский капитал проиндексируют в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на четыре процента проиндексируют региональный материнский капитал. Это произойдет с 1 января следующего года.

- На детей, которые родились до 1 января 2019 года, маткапитал увеличится с 208 тысяч до 216320 рублей. Семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2019 года, получат 270400 рублей. Раньше таким семьям выплачивали 260 тысяч, - рассказали в министерстве соцзащиты региона.

Краевой маткапитал предоставляется с 2011 года. Власти выплачивают денежную сумму семьям за рождение третьего ребенка и последующих.