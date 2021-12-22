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Общество22 декабря 2021 10:00

Ушел из жизни Иван Шилов, прослуживший в Хабаровском крае десять лет

Мужчина служил на Дальнем Востоке, затем отправился в Москву и стал заместителем министра внутренних дел
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Фото: Российский Совет ветеранов ОВД и ВВ

Фото: Российский Совет ветеранов ОВД и ВВ

В Москве на 92-м году жизни умер помощник министра, член Коллегии МВД России, председатель Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Иван Шилов.

- Сначала Иван Федорович был солдатом внутренних войск. Потом он закончил Калининградское военное училище и был направлен в УВД Хабаровского края. Там он трудился в должностях уполномоченного уголовного розыска и старшего следователя, - сообщили в пресс-службе Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ.

Далее Иван Шилов служил в Кемеровской области. Потом в Москве. Оттуда его вновь направили на Дальний Восток в качестве начальника УВД Приморского края.

Жизнь мужчины оборвалась, когда он жил в столице. Иван Шилов ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.