В ковид-госпиталях Хабаровского края растет число свободных коек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 468 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 77 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 271. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 603 жителя края за 24 часа. Семь человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2737 коек для ковид-больных. Свободны 545.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 121 108 случаев заболевания коронавирусом;

106 676 человек выздоровели;

12 942 находятся на лечении (2192 в стационаре, амбулаторно 10 750);

Скончались 1190 человек.

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