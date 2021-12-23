В ковид-госпиталях Хабаровского края растет число свободных коек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 468 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 77 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 271. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 603 жителя края за 24 часа. Семь человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2737 коек для ковид-больных. Свободны 545.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 121 108 случаев заболевания коронавирусом;
106 676 человек выздоровели;
12 942 находятся на лечении (2192 в стационаре, амбулаторно 10 750);
Скончались 1190 человек.
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