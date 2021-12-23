«Азбука интернета»: обучающие курсы прошли 180 пенсионеров Хабаровского края

В Хабаровске занятия организовало региональное отделение Союза пенсионеров России, а в районах края - автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» при поддержке компании «Ростелеком».

Бесплатные занятия проходили на базе учебных заведений, библиотек и домов культуры в Хабаровске, Советской Гавани, Вяземском, поселке Эльбан Амурского района, поселках Октябрьский и Токи Ванинского района, селах Селихино и Новый Мир Комсомольского района, поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района и поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Пенсионеры учились работать на компьютере и пользоваться возможностями современных гаджетов.

- В населенные пункты края мы выезжали целыми десантами. В них входили специалисты по психологической поддержке, консультанты по правовым и финансовым вопросам, педагог по интернет-грамотности. Спрос на навыки работы на компьютере и умение пользоваться современными смартфонами среди пенсионеров очень велик. Поэтому в проекте «Поддержка рядом» основам цифровой грамотности мы уделяем особое внимание, - рассказывает Наталья Москвина, соучредитель АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию».

«Азбука интернета»: обучающие курсы прошли 180 пенсионеров Хабаровского края

Для обучения основам цифровой грамотности на курсах используют портал «Азбука интернета» и одноименное пособие, которые создали «Ростелеком» и Пенсионный фонд РФ (ПФР).

- Мы отлично понимаем, что люди старшего поколения привыкли учиться по книгам, поэтому для комфортного обучения мы обеспечиваем их бумажными учебниками «Азбука интернета». Также пособие передается в сельские библиотеки для коллективного пользования, - прокомментировал Алексей Раскол, исполняющий обязанности директора Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Полный курс «Азбука интернета» имеет два учебных модуля: базовый и расширенный. Базовый курс поможет освоить основы работы на компьютере, познакомит с порталом государственных услуг, сайтами ПФР и федеральных органов власти, полезными сервисами и возможностями интернета. Расширенный курс поможет разобраться, как совершать онлайн-покупки, найти работу в интернете или записать и отправить друзьям видеообращение, познакомит с соцсетями и правилами безопасности при общении в них. Чтобы помочь пенсионерам научиться пользоваться многочисленными возможностями мобильных устройств, в этом году в «Азбуку интернета» был добавлен модуль «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями».

Проходить обучение по программе «Азбука интернета» пенсионеры могут и самостоятельно дома при поддержке близких на сайте проекта азбукаинтернета.рф. Там же в открытом доступе находится электронная версия учебника «Азбука Интернета». Учебник можно скачать и распечатать для обучения в специально организованных классах или дома.