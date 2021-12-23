Прокуратура включилась в историю с рукоприкладством в хабаровской школе
Фото: Социальные сети
В Индустриальном районе Хабаровска прокуратура подключилась к истории семиклассника, у которого произошел серьезный конфликт с педагогом.
Ведомство сейчас следит и за тем, как проводится процессуальная проверка, организованная следкомом, и выясняет, как в целом ведет себя персонал учебного заведения.
- Будет дана оценка надлежащему осуществлению профилактической работы в школе, исполнению педагогическим коллективом своих полномочий, - сообщила представитель прокуратуры региона Анна Исаева.
Она отметила, что если проверка выявит грубые нарушения в школе №68, то меры будут обязательно приняты.
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