На новые школы в Хабаровском крае выделят 1,7 миллиарда рублей

На новые школы в Хабаровском крае выделят 1,7 млрд рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящие два года из федерального бюджета в Хабаровский край поступят 1,73 миллиарда рублей на строительство новых школ. На эти деньги будут возведены два новых учебных заведения, сообщили в правительстве региона.

Две школы появятся в Хабаровске - в микрорайоне «Строитель» и в границах улиц Демьяна Бедного - Свердлова. В общей сложности учиться там будут свыше двух тысяч детей. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

- Расчетная стоимость строительства каждой из двух школ с учетом проектно-изыскательских работ составляет около 1,8 миллиарда рублей. Вместе с федеральным финансированием будут привлекаться средства из внебюджетных источников, - отметили в правительстве.

Сейчас подготавливаются все необходимые для строительства документы. После их подписания стройка сразу же стартует.

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