31 человек погиб, провалившись под лед в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Если не помогают уговоры и доводы, можно замотивировать рублем. К такому выводу пришли парламентарии Хабаровского края и утвердили штрафы за нарушение правил безопасности на воде. Сумма выплат будет составлять от 500 до пяти тысяч рублей, сообщили в региональном правительстве.

Поводом к принятию мер стало то, что за 2021 год под лед провалились 107 человек. Из них 31 скончался.

- В этом году подобных происшествий было несколько меньше, чем в предыдущем. Но каждая оборвавшаяся жизнь - это непоправимое горе, трагедия, которой могло и не произойти. Ведь большинство несчастных случаев происходит из-за нарушения правил безопасности. Поэтому мы решили более серьезно реагировать на такие нарушения, - прокомментировал заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Евгений Кузьмин.

Тем, кто любит купаться в запрещенных для этого местах, тоже грозит ответственность - штраф от 500 до 1000 рублей.

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