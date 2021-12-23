В Хабаровске задержали карманника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серийного вора-карманника задержали хабаровские полицейские. Он попался на краже телефона, сообщили в ГУ МВД региона.

- Жертва преступника после разговора по телефону положила гаджет в карман пуховика. Когда она заходила в трамвай, фигурант проследовал за ней. Вытащив мобильный телефон, подозреваемый вышел из транспорта. Спустя несколько секунд он с поличным был задержан, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, на счету преступника уже не одна подобная кража, а размер ущерба составляет свыше двухсот тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством стало и то, что мужчина ранее был судим и совсем недавно вышел на свободу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом, - добавили в пресс-службе полиции.

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