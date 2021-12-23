Как и было обещано: ЕАО и Хабаровский край настигли лютые морозы Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее ФГБУ «Дальневосточное УГМС» предупреждало хабаровчан о снижении температуры воздуха в период с 23 по 28 декабря. Сегодня жители Хабаровского края могут лично удостовериться в правдивости этих прогнозов.

По данным Хабаровского центра погоды, 23 декабря температура будет держаться в диапазоне от -24 до -26 градусов в дневное время, а ночью снизится до -32 градусов. Влажность воздуха составляет 71 процент. В южных районах региона среднесуточные температуры воздуха опустятся на семь градусов ниже нормы.

Представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают об опасности длительного пребывания на улице и дальних поездок в этот период, и рекомендуют воздержаться от них.

В то же время похожая обстановка наблюдается и в Еврейской автономной области. По информации Гидрометеорологического бюро Биробиджана, с 23 по 27 декабря на территории региона будет наблюдаться аномально холодная погода и снижение температуры воздуха вплоть до -23 градусов днем и -38 ночью. Среднесуточные температуры воздуха опустятся на семь градусов ниже нормы, как и в Хабаровском крае.

Сотрудники ГУ МЧС России по ЕАО предупреждают, что в зону риска в период похолодания попадут объекты ЖКХ, топливно-энергетических комплексов и транспорта, а также прогнозируют возможное увеличение числа поступивших в больницу граждан с обморожениями.

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