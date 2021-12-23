Еще один развлекательный центр появился в Хабаровске

В «Космопорте» есть кинотеатр и фудкорт Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в парке имени Гагарина открылся многофункциональный центр.

«Космопорт» - это развлекательный центр. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании есть и фудкорт, и кинотеатр. На одном из этажей будут проводить обучающие занятия.

- Сегодня открылось замечательное место, где семьи смогут проводить свой досуг. Здание также адаптировано под нужды маломобильного населения, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Дизайн фасада здания хабаровчане выбирали сами. Сине-голубой градиент дополняет тематику парка имени Гагарина. Также, фасад оборудован светодинамической подсветкой. Планируется, что в «Космопорте» смогут одновременно отдыхать около 500 человек.