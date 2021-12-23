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Общество23 декабря 2021 6:00

В Хабаровском крае сократили сроки оформления земельных участков

Теперь процедура занимает не более восьми дней
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае инвесторам упростили оформление земли под проекты

В Хабаровском крае инвесторам упростили оформление земли под проекты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае инвесторам упростили оформление земли под проекты. В Амурском, Ванинском и Николаевском районах региона процедура занимает не более восьми дней.

- Администрации муниципалитетов самостоятельно занимаются рассмотрением таких заявлений. Ранее оформление занимало 30 дней, но в этом году удалось сократить сроки, - рассказал Никита Матвеев, и.о. министра имущества.

Росреестр одновременно сократил сроки постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость. Такого результата удалось достигнуть благодаря реализации ведомственной программы цифровой трансформации.