В Хабаровском крае сократили сроки оформления земельных участков

В Хабаровском крае инвесторам упростили оформление земли под проекты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае инвесторам упростили оформление земли под проекты. В Амурском, Ванинском и Николаевском районах региона процедура занимает не более восьми дней.

- Администрации муниципалитетов самостоятельно занимаются рассмотрением таких заявлений. Ранее оформление занимало 30 дней, но в этом году удалось сократить сроки, - рассказал Никита Матвеев, и.о. министра имущества.

Росреестр одновременно сократил сроки постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость. Такого результата удалось достигнуть благодаря реализации ведомственной программы цифровой трансформации.