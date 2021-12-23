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Происшествия23 декабря 2021 6:30

Опасных овец перевозила недобросовестная хозяйка по Хабаровскому краю

У женщины не нашлось необходимых документов на животных
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае незаконно перевозили овец

В Хабаровском крае незаконно перевозили овец

В Хабаровском крае незаконно перевозили овец. У владелицы скота нет ветеринарных сопроводительных документов.

- Женщина, приехавшая из Узбекистана, перевозила 100 животных из села Восход в село Мирное. Ее привлекли к административной ответственности. Дама нарушила первую часть статьи 10.6 административного кодекса. Ей придется выплатить штраф, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Овец у женщины изъяли и доставили на карантин. Сейчас животных обследуют. Опасение о заболевании бруцеллезом не подтвердилось.