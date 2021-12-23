Детский мюзикл «Волшебник изумрудного города» покажут в Хабаровске

В Хабаровском краевом музыкальном театре состоится премьера детского мюзикла «Волшебник изумрудного города». Фото: ХКМТ

В Хабаровском краевом музыкальном театре состоится премьера детского мюзикла «Волшебник изумрудного города». Спектакль будут показывать в основном зале с 25 декабря по 3 января.

- Это спектакль для всей семьи: от мала до велика. Зритель увидит театральное действо с невероятными превращениями, танцами и чудесами, - рассказали в музтеатре.

Детский мюзикл «Волшебник изумрудного города» длится около двух часов. Стоимость одного билета – 500 рублей. Их количество ограничено, в продаже только 50% мест.