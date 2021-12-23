В Магадане увеличилось число детей, заболевших гриппом Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает пресс-служба минздрава Магаданской области, в регионе увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ детей. Также в ведомстве оповестили, что поликлиника, принимающая детей с признаками вирусной инфекции, переполнена, несмотря на то, что для восполнения кадрового дефицита в учреждение были направлены сотрудники из «Магаданской детской областной больницы».

В связи с этим, в Магадане приостановлен прием детей на профилактические осмотры до конца 2021 года. Также была определена новая схема работы соответствующих медучреждений. Описание обновленного плана действий в случае заболевания ребенка изложено на сайте минздрава Магаданской области.

Случаи заболевания гриппом и ОРВИ также увеличиваются и в Хабаровском крае. С 8 декабря возросло количество закрытых на карантин образовательных учреждений. Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, заболеваниям подвержены преимущественно дети.

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