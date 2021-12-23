На стройку и восстановление мелиоративных комплексов в Хабаровском крае выделено 84 миллиона

В этом году в оборот ввели более тысячи неиспользуемых гектар земли Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае господдержка поможет строить и восстанавливать мелиоративные комплексы. Федеральный минсельхоз выделил на эти цели субсидию в размере 84,5 миллионов рублей.

В 2021 году благодаря государственной поддержке в оборот вовлечено более тысячи гектар неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Также, благодаря инициативе местного фермера, в оборот ввели залежные земли и в Нанайском муниципальном районе.

- В каждом конкретном случае аграриям удалось возместить 85% понесенных затрат. В 2022 году вводится проектное финансирование, которое позволит реализовать крупные проекты, привлекая кредитные деньги, - рассказал Вячеслав Федоров, начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза.

Напомним, активизация работ по развитию мелиорации в крае ведется по инициативе главы региона Михаила Дегтярева.