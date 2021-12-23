В Хабаровске внедорожник протаранил учебную машину во время проведения экзамена

Машины столкнулись во время проведения экзамена. Фото: предоставлено «КП»-Хабаровск»

Дорожно-транспортное происшествие с участием учебного автомобиля произошло в краевой столице. Машины столкнулись во время проведения экзамена на получение водительских прав.

- Остановились в первой полосе для смены кандидатов. И прямо во время этого в заднюю часть машины влетел внедорожник, - рассказал «КП»-Хабаровск» инструктор по вождению.

Столкновение произошло в районе Топографического техникума по улице Шелеста. Однако в ГИБДД участники ДТП, вероятно, не обращались.

- Через нас информация не проходила. Возможно, оформились самостоятельно, - рассказали «КП»-Хабаровск» в отделении по пропаганде городского отдела ГИБДД.

Фото: предоставлено «КП»-Хабаровск»