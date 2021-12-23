Хабаровчанин, напавший на несовершеннолетнюю девушку, проведет пять лет в тюрьме

Хабаровчанин проведет пять лет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице перед судом предстал хабаровчанин, который напал на 17-летнюю девушку. Происшествие произошло в июне этого года.

Мужчина совершил новое преступление спустя всего две недели после освобождения из тюрьмы. Ночью он схватил девушку рукой за шею и приставил к ней нож.

Несовершеннолетняя пыталась вырваться. Тогда преступник порезал ей шею. Затем он сорвал с плеча девушки сумку и убежал. Девушка жива, нападавший причинил легкий вред ее здоровью.

На суде хабаровчанин признал свою вину.

- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Эти годы преступник проведет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.