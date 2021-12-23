Пробки в Хабаровске: заторы образовались почти во всех районах города

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов Фото: Ксения Высотина

Вечером 23 декабря на дорогах Хабаровска образовались девятибалльные пробки.

Несколько улиц города полностью встали: Карла Маркса, Пионерская, Шевчука.

Пробка на Волочаевской продвигается в сторону развязки на Краснореченской. Там пробка продолжается на улице 65-летия Победы. Затор на Лейтенанта Орлова образовался в двух направлениях: в сторону Ленина и в сторону Волочаевской.

Пробка на Ленина начинается от поворота с Волочаевской и завершается на пересечении с Калинина. На Дикопольцева машины стоят от поворота с Уссурийского бульвара до перекрестка с Карла Маркса.

Большая пробка на Ким Ю Чена: от улицы Шеронова до Московской. Затор и на Ленинградском переулке. Машины медленно продвигаются от поворота с Амурского бульвара до развязки в районе ТЦ «Радости».