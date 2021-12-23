К Новому году готовы

Предприятие учитывает спрос на топливо, ожидаемый в конце

АЗС ННК в Хабаровске подготовились к предновогоднему сезону. В этот период традиционно отмечается повышенный спрос на топливо.

- Предприятие учитывает спрос на топливо, ожидаемый в конце декабря – начале января. Резервы топлива на нефтебазах имеются, вся техника работает, - отметил генеральный директор ПАО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» Дмитрий Хлебников.

В компании подчеркнули: автозаправочные станции работают в штатном режиме, а продажа топлива на заправках ННК в Хабаровском крае осуществляется без ограничений.

- Пользуясь случаем хотим поздравить жителей Хабаровского края с наступающим Новым годом. Новый год — это новые возможности, новые мечты, пусть они обязательно сбудутся! Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Справка:

ПАО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» реализует нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ через собственную сеть из 93 АЗС под товарным знаком «ННК», которая покрывает весь Хабаровский край и Еврейскую автономную область. АЗС также предлагают товары сопутствующей торговли, свежесваренный кофе, горячую выпечку отличного качества по доступной цене, а также необходимые в дороге товары. Кроме того, на АЗС существуют дополнительные услуги, например, по самостоятельной подкачке шин и чистке салона автомобиля пылесосом.

Специально для сети АЗС под товарным знаком «ННК» специалистами Хабаровского НПЗ было разработано топливо с улучшенными эксплуатационными свойствами GreenEco NEO. Рецептура топлива разработана с учетом климатических условий Дальнего Востока и пожеланий автомобилистов.

Мелкооптовые продажи и доставка нефтепродуктов осуществляются с нефтебаз. Предприятие имеет пять нефтебаз, парк бензовозов для доставки топлива на АЗС компании и партнерам. Для контроля качества на предприятии имеются стационарная и мобильная лаборатории контроля качества топлива.

Для клиентов за наличный расчет и по банковской карте предлагается возможность принимать участие в накопительной программе «Всегда по пути», копить баллы за купленное топливо и затем обменивать их на призы или получать скидки у партнеров компании.

Корпоративные клиенты могут приобрести топливные карты для обеспечения своего предприятия нефтепродуктами через сеть АЗС под товарным знаком «ННК».