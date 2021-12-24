В Хабаровске активно освобождаются койки в ковид-госпиталях Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 462 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 80 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 208, в Комсомольске - 50, в Хабаровском районе - 46.

- Выздоровели 563 жителя края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2737 коек для ковид-больных. Свободны 600.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 121 570 случаев заболевания коронавирусом;

107 539 человек выздоровели;

12 835 находятся на лечении (2137 в стационаре, амбулаторно 10 698);

Скончались 1196 человек.

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