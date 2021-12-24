В Хабаровске активно освобождаются койки в ковид-госпиталях
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 462 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 80 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 208, в Комсомольске - 50, в Хабаровском районе - 46.
- Выздоровели 563 жителя края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2737 коек для ковид-больных. Свободны 600.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 121 570 случаев заболевания коронавирусом;
107 539 человек выздоровели;
12 835 находятся на лечении (2137 в стационаре, амбулаторно 10 698);
Скончались 1196 человек.
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