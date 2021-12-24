Пассажиры авиарейса Хабаровск — Шахтерск ждут вылета четвертый день Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Морозы под -50 в некоторых районах Хабаровского края послужили причиной очередных проблем с авиасообщением. Если в столице региона аэропорт работает в штатном режиме, то на севере все не так радужно. С 20 декабря не могут вылететь в пункт назначения пассажиры авиарейса до Шахтерска.

— Предварительно вылет назначен на 13:05 в предстоящий понедельник, 27 декабря. Авиарейс будет совмещен с теми, которые должны были состояться 20, 23 и 27 числа, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет до Охи, который не вылетел накануне, должен отправиться в путь 24 декабря в 11:00.

КОНКРЕТНО

Справочная хабаровского аэропорта: (4212) 26-20-06

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.