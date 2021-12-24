Пассажиры авиарейса Хабаровск — Шахтерск ждут вылета четвертый день
Фото: Ольга ЗАМЯТИНА
Морозы под -50 в некоторых районах Хабаровского края послужили причиной очередных проблем с авиасообщением. Если в столице региона аэропорт работает в штатном режиме, то на севере все не так радужно. С 20 декабря не могут вылететь в пункт назначения пассажиры авиарейса до Шахтерска.
— Предварительно вылет назначен на 13:05 в предстоящий понедельник, 27 декабря. Авиарейс будет совмещен с теми, которые должны были состояться 20, 23 и 27 числа, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самолет до Охи, который не вылетел накануне, должен отправиться в путь 24 декабря в 11:00.
КОНКРЕТНО
Справочная хабаровского аэропорта: (4212) 26-20-06
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