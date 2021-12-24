Губернатор Хабаровского края Дегтярев проведет прямую линию с жителями региона
Фото: Иван Макеев
28 декабря состоится прямая линия губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с жителями региона. С 24 числа начался сбор вопросов руководителю субъекта страны.
— Сегодня начинаем принимать вопросы. Постараюсь максимально охватить проблемные темы, которые волнуют жителей Хабаровского края, — написал Дегтярев в своем телеграмм-канале.
Отправить свои вопросы главе региона можно будет с 24 по 27 декабря. Прием звонков осуществляется по бесплатному номеру телефона 8-800-222-55-27 с 9 утра до 18 часов.
Письменные вопросы и видеообращения уже можно направлять в мессенджере Whatsapp по телефону: +7-924-400-33-00.
Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканалах: «Губерния», «Хабаровск», «6ТВ», «Россия-24», а также на официальном YouTube-канале правительства Хабаровского края.
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