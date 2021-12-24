ДГК завершила строительство дома для работников ТЭЦ в городе Советская Гавань

Ко Дню энергетика состоялось вручение ключей жильцам, которые встретят Новый год в новых квартирах.

- Строительство собственного жилого дома позволит энергокомпании не только удержать уже имеющихся специалистов, но и привлечь новые кадры для самой молодой электростанции Хабаровского края, - рассказал генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Михаил Шукайлов. - Реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке РусГидро. Уверен, что жить в этом доме работникам ТЭЦ будет комфортно и уютно.

Дом на 128 квартир общей площадью 6491,2 квадратного метра расположен в центре города Советская Гавань, во всех помещениях здания произведен косметический ремонт, каждая квартира оборудована интернет-связью, меблирована. Придомовая территория благоустроена, оборудована детская и спортивная площадки. Дом обеспечен автомобильной парковкой и пунктом охраны.

ДГК завершила строительство дома для работников ТЭЦ в городе Советская Гавань

Строительство в центре города решает все вопросы с социальной инфраструктурой - в шаговой доступности от дома расположены школы и детские сады, торговые центры, учреждения здравоохранения.

- Последний раз подобные этому дома в районе возводились более четверти века назад, - отметил глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков. - Этот жилой комплекс абсолютно точно войдет в число знаковых и запоминающихся объектов и станет визитной карточкой Советской Гавани.