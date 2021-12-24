Водитель иномарки в Хабаровске на «зебре» сбил пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила множественные травмы и была срочно госпитализирована, сообщили в ГИБДД города

Дорожный инцидент произошел около девяти часов вечера на улице Уборевича. Машина на полном ходу влетела в пешехода.

- Женщина получила различные травмы головы и переломы костей. Она была госпитализирована в травматологическое отделение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что водитель машины был трезв и не имеет неоплаченных штрафов.

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