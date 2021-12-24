Сложилась буквой «Г»: фура упала в кювет в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском районе ночью 24 декабря большегруз MAN опрокинулся в кювет. Фура буквально сложилась буквой «Г», и если бы не подоспевшие спасатели, водитель имел бы все шансы замерзнуть на трассе в тридцатиградусный мороз.

Как рассказал спасатель Алексей Глазков, спасательная операция длились до трех часов ночи. Буксировочный трос зацепили за раму фуры, и постепенно ее вытаскивали из кювета, одновременно разворачивая вдоль дороги.

Удалось сделать это только с пятого раза.

- К счастью, водитель не пострадал. По завершении работ большегруз отправился в пункт назначения, а спасатели в базовый отряд, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Там напоминают: холода простоят еще несколько дней. По возможности, автомобилистам стоит отказаться от поездок.

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