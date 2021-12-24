В Хабаровском крае выбрали нового регоператора по вывозу мусора Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выбран новый региональный оператор по обработке твердых коммунальных отходов. Перейти на новую систему обращения с ТКО регион должен не позднее 1 мая следующего года, сообщили в правительстве региона.

Новый оператор должен вести учет движения отходов и контролировать качество услуги по вывозу отходов, а также мониторинг объемов непереработанных ТКО.

- Основная задача сейчас - удержать баланс между объемом выделенных фракций в ТКО и потреблением этого сырья переработчиками, чтобы разделенные отходы не оказались в результате на полигоне. Схему доставки сырья, полученного при раздельном сборе отходов, также обслуживает региональный оператор, - подчеркнул министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

В правительстве отметили, что благодаря деятельности регионального оператора по вывозу ТКО эта нагрузка будет снята с управляющих компаний и ТСЖ. Помимо этого должны будут снизиться расходы на вывоз мусора.

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