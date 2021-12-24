В Хабаровске нашли два самостроя Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сотрудники администрации провели рейды по городу и нашли незаконные постройки. Те объекты, которые появляются в городе без разрешения, подлежат сносу.

- Первый объект - одноэтажная постройка в районе центрального рынка, на улице Льва Толстого, 19. В отношении собственника земельного участка ведется административное делопроизводство. А второй объект - металлическая двухэтажка на улице Большой, 116. Собственнику выдано постановление суда о запрете строительства и регистрации объекта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Как отметили в администрации, по информации от судебных приставов, незаконные постройки подлежат сносу.

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