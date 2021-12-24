Мэр Хабаровска предупредил о сильных морозах в новогоднюю ночь Фото: Максим МОЛОТОВ

Свое традиционное предновогоднее общение с журналистами глава Хабаровска начал с сообщения о пришедших в краевую столицу сильных морозах. Буквально сегодня, 24 декабря, температура утром опустилась до -37 градусов.

- Ночь на 25 декабря будет, возможно, самой холодной в эту зиму. Но мы, дальневосточники, люди крепкие - нам не привыкать. Вся следующая неделя будет такой же, - предупредил мэр Хабаровска.

По информации городского главы, в новогоднюю ночь термометры покажут -32 градуса. Такую информацию подтверждают и синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Ощущаться такая температура будет на все минус сорок благодаря влажности и ветру. Так что праздник лучше встречать в домашнем тепле.

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