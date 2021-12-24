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Общество24 декабря 2021 6:00

В хабаровском парке имени Гагарина появились камеры видеонаблюдения

11 устройств будут наблюдать за соблюдением правопорядка
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В хабаровском парке имени Гагарина появились камеры видеонаблюдения

В хабаровском парке имени Гагарина появились камеры видеонаблюдения

Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском парке имени Гагарина установили систему видеонаблюдения. За безопасностью жителей города будут следить 11 видеоустройств.

- Это необходимо для антитеррористической защищенности. Также система видеонаблюдения обеспечивает дополнительную охрану и может предотвратить нарушения правопорядка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Данные с камер поступают в опорные пункты полиции и в другие организации, которые специализируются на охране безопасности городского населения.

Напомним, недавно в парке имени Гагарина прошла торжественная церемония открытия «Космопорта».