В хабаровском парке имени Гагарина появились камеры видеонаблюдения Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском парке имени Гагарина установили систему видеонаблюдения. За безопасностью жителей города будут следить 11 видеоустройств.

- Это необходимо для антитеррористической защищенности. Также система видеонаблюдения обеспечивает дополнительную охрану и может предотвратить нарушения правопорядка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Данные с камер поступают в опорные пункты полиции и в другие организации, которые специализируются на охране безопасности городского населения.

Напомним, недавно в парке имени Гагарина прошла торжественная церемония открытия «Космопорта».