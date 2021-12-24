В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ослаблены антиковидные ограничения для общепита

С 29 декабря предприятиям общепита позволили работать до часу ночи при условии соблюдений нескольких условий Фото: Иван МАКЕЕВ

Зоны общепита, свободные от COVID-19, появятся в двух городах края: Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

С 29 декабря предприятиям общепита позволили работать до часу ночи при условии соблюдений нескольких условий. Весь персонал заведений должен быть вакцинирован, все посетители в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды или справки о медотводе или ранее перенесенной болезни.

Кроме этого, введено новшество: теперь на входе посетителям придется проходить экспресс-тестирование. При соблюдении всех условий заведения будут считаться свободной зоной от COVID-19.

- Мои коллеги с воодушевлением восприняли идею об экспресс-тестировании на входе. Работа по закупке тестов уже идет. Мы рады, что власти все-таки пошли нам навстречу, и мы сможем провести новогодние корпоративы в полноценном формате, - сказал Андрей Веретенников, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края».