Какое дизельное топливо выбрать в Хабаровске: зимнее или арктическое?

Фото: Вадим ПОПОВ

На АЗС «Роснефти» реализуется дизельное топливо для каждого сезона: летнее используют при температуре не ниже – 5°С, межсезонное до – 18°С, зимнее ДТ-З-К5 класса 2 до -32°С, а арктическое ДТ-А-К5 вплоть до -50°С. Напомним, что подбор марки топлива происходит с учетом климатических особенностей регионов и на основании температурного прогноза Гидрометцентра России.

Чтобы обезопасить себя от неподходящего или некачественного дизеля, нужно заправляться на АЗС крупных брендов, которые следят за качеством своего продукта.

«Роснефть» проверяет «устойчивость» нефтепродукта к расслаиванию при хранении. На каждом заводе подбираются специальные присадки. Также, зимнее дизельное топливо «Роснефти» успешно прошло квалификационные испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти. Качество нефтепродукта проверяется на каждом этапе пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС в рамках программы «Гарантии контроля качества» топлива.

Фото: Вадим ПОПОВ

В новом материале «Комсомольской правды» вы узнаете, с помощью какого способа каждый сможет проверить качество топлива, зачем журналисты исследовали цистерны с нефтепродуктами и как за дизелем следят на АЗС.