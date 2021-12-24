Современный пассажирский самолет Airbus А350 приземлился в аэропорту Хабаровска

Новейшие лайнеры будут летать из краевой столицы в Москву. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В хабаровском аэропорту «Новый» имени Невельского приземлился один из самых современных пассажирских самолетов Airbus А350. Об этом в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева» сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

- Я обратился к генеральному директору «Аэрофлота» с просьбой ускорить процесс постановки таких самолетов на маршрут Хабаровск - Москва - Хабаровск, - написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Также он сообщил, что возможности такого лайнера позволяют предложить пассажирам самолета высокий уровень сервиса. Это коснется всех классов обслуживания. Особенно ценны такие возможности, когда в полете приходится проводить восемь часов.