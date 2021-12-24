«Роснефть» рассказала верный способ определить качество топлива

Фото: Вадим ПОПОВ

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефткпродукт» Алексей Козловский рассказал, как избежать заправки некачественного продукта – для этого нужно заправляться на брендовых заправках крупных производителей.

– Чтобы убедиться в качестве топлива, на любой АЗС «Роснефть» вы можете запросить паспорт качества нефтепродукта – он выдается по первому требованию. В документе прописано, где и кем топливо было произведено и поставлено, когда выдан паспорт и соответствует ли продукт экологическим и иным требованиям, – отметил специалист.

На АЗС «Роснефти» реализуется дизельное топливо для каждого сезона: летнее используют при температуре не ниже – 5°С, межсезонное до – 18°С, зимнее ДТ-З-К5 класса 2 до -32°С, а арктическое ДТ-А-К5 вплоть до -50°С. Кроме того, в компании создана и успешно работает система контроля качества: от производства нефтепродукта на нефтеперерабатывающем заводе до реализации на заправочных станциях.

Фото: Вадим ПОПОВ

Журналисты «Комсомольской правды» побывали на базе «Роснефть-Востокнефтепродукт» и смогли своими глазами увидеть процесс проверки топлива на нескольких этапах. Как проверяют топливо на заправках и зачем нужны передвижные лаборатории, читайте в новом материале «Комсомольской правды».