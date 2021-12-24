Педагогам Хабаровского края, проживающим в приравненных к Крайнему Северу районах, выплатили компенсации

В Хабаровском крае после вмешательства Генпрокуратуры РФ 782 работника образовательных организаций получили компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно. Дело в том, что они проживают в районах края, которые приравнены к Крайнему Северу, и такая льгота им полагается.

С жалобой о том, что педагогам не дают такую льготу, обратилась комсомольчанка. Прокуратура выяснила, что стоимость проезда не возмещалась из-за недостаточности средств в бюджете края.

- Зампреду правительства края по соцвопросам было внесено представление. 782 работникам все-таки выплатили компенсацию общей суммой 25,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ.