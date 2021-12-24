В Хабаровске 1 и 2 января изменится график движения общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в новогодние праздники изменится график движения общественного транспорта.

- 1 и 2 января традиционно снизится пассажиропоток. Поэтому в утренние часы, с 5:30 до 10, будет задействовано только 50% муниципальных автобусов, - рассказали в мэрии.

Также в администрации сообщили, что к 11 часам на линию выйдут все автобусы.

КОНКРЕТНО

Информацию о наличии общественного транспорта на дорогах Хабаровска можно получить онлайн на сайте «Транспорт27.рф», а также в мобильном приложении Go2bus.

Номер телефона диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ»: 45-00-56.