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Общество24 декабря 2021 9:23

Пробки в Хабаровске: вечером в пятницу на дорогах образовались девятибалльные заторы

Хабаровчане проводят вечер в машине
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчане проводят вечер в машине

Хабаровчане проводят вечер в машине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 24 декабря в краевой столице пробки достигли девяти баллов из десяти. Так дорожную ситуацию оценил сервис Яндекс.Пробки.

Три улицы города встало полностью: Карла Маркса, Дзержинского и Ким Ю Чена. Пробка на Волочаевской продвигается в сторону развязки на Краснореченской и далее, по улице 65-летия Победы.

На Ленина тоже длинная пробка: она начинается от поворота с Волочаевской и продолжается до пересечения с улицей Калинина.

На Слободской затор начинается в районе «Хабаровскэнергосбыта». Машины медленно продвигаются до Ленина. На Лейтенанта Орлова пробки в обоих направлениях: в сторону Волочаевской и в сторону Ленина.