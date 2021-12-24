Пробки в Хабаровске: вечером в пятницу на дорогах образовались девятибалльные заторы

Хабаровчане проводят вечер в машине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 24 декабря в краевой столице пробки достигли девяти баллов из десяти. Так дорожную ситуацию оценил сервис Яндекс.Пробки.

Три улицы города встало полностью: Карла Маркса, Дзержинского и Ким Ю Чена. Пробка на Волочаевской продвигается в сторону развязки на Краснореченской и далее, по улице 65-летия Победы.

На Ленина тоже длинная пробка: она начинается от поворота с Волочаевской и продолжается до пересечения с улицей Калинина.

На Слободской затор начинается в районе «Хабаровскэнергосбыта». Машины медленно продвигаются до Ленина. На Лейтенанта Орлова пробки в обоих направлениях: в сторону Волочаевской и в сторону Ленина.