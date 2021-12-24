В Амурске закрыли незаконное игорное заведение. Фото: предоставлено «КП»-Хабаровск»

В Амурске будут судить четырех женщин и мужчину за незаконную организацию и проведение азартных игр.

В 2018 году житель Амурска приобрел несколько помещений и компьютеры. Чтобы создать видимость законной предпринимательской деятельности, он выделил отдельное помещение, а на фасаде здания повесил рекламный баннер, на котором было написано «Спортивно-развлекательный центр».

В незаконном игорном заведении администраторами работали четыре женщины. Они организовывали и контролировали игровой процесс, а также занимались учетом выручки и мониторингом исправности оборудования.

- Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. На мужчину и четырех женщин заведены уголовные дела по второй части статьи 171.2 УК РФ – «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору», - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.