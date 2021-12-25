Коронавирус унес жизни пяти человек за сутки в Хабаровском крае

Все инфицированные находятся под присмотром врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки (24 декабря) в Хабаровском крае 460 человек заболели коронавирусом. Все инфицированные находятся под присмотром врачей. Ковид стал причиной смерти пятерых человек из 59 умерших.

Больше всего зараженных нашли в Хабаровске - 204 человека, «ковидное серебро» у Советско-Гаванского района - 62 заболевших, на третьем месте Хабаровский район с 47 инфицированными. В Комсомольске коронавирус диагностировали у 24 жителей, в Ванинском районе - у 22, в Николаевском - у 19.

- В Вяземском районе коронавирус подхватили 18 человек, в Солнечном и имени Лазо - по 17, в Верхнебуреинском - 15. В Бикинском районе ковид нашли у шести пациентов, в Охотском - у четырех, в Нанайском и Комсомольском - у двух и в Ульчском - у одного, - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В Хабаровском крае с начала пандемии диагностировано 122 030 случаев заражения коронавирусом. С опасной инфекцией справились 108 216 пациентов, 677 из них выписались за прошедшие сутки. Лечение получают 12 613 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 49 больных. Из-за ковида умер 1 201 человек.

В регионе развернуты 2 747 коек, из них свободно - 644.

Первый компонент вакцины от ковида поставили 561 160 жителей края. Полностью прошли иммунизацию 511 813 человек.