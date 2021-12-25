Мужчина в клетчатой рубашке и черных полуботинках без вести пропал в Хабаровском крае

Сергей Смагин пропал 15 декабря этого года в поселке Березовый. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Солнечном районе продолжаются поиски 42-летнего мужчины. Сергей Леонидович Смагин исчез при невыясненных обстоятельствах. Его разыскивают близкие, полиция и волонтеры.

Сергей Смагин пропал 15 декабря этого года в поселке Березовый. Мужчина перестал выходить на связь, о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост мужчины 175 сантиметров, у него короткая стрижка. Сергей Смагин был одет в в черные куртку, полуботинки и вязанную шапку. На мужчине также были надеты синие джинсы, клетчатая коричневая рубашка с черными полосками, свитер цвета хаки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея, волонтеры просят позвонить по телефонам: + 79141901217; +79141673777; 112.