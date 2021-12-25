Крупный пожар в Николаевске: один человек погиб, один - в больнице с отравлением

Пожар случился в 18:39 часов в доме по Сибирской улице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Николаевске-на-Амуре вечером, 24 декабря, загорелся частный дом. Пожарные незамедлительно выдвинулись на место ЧП. Дом и постройки во дворе были полностью охвачены пламенем.

Пожар случился в 18:39 часов в доме по Сибирской улице. Через 26 минут распространение огня удалось остановить, еще через два часа пламя полностью потушили. Пожар полностью уничтожил пристройки и жилой дом, в котором находились баня, гараж, дровяник. Хозяина участка - 80-летнего мужчину - госпитализировали с травлением продуктами горения. Его жену спасти не удалось.

- Для тушения пожара были задействованы 5 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. В настоящее время причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются, работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госпожнадзора, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.