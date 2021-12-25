Экс-сотрудник Минобороны получил двухмиллионную взятку и срок за покровительство бизнесмену в Хабаровске

Во время предварительного следствия мужчину уволили с занимаемой должности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший сотрудник Минобороны РФ в Хабаровске отправится в колонию за коррупцию. По версии следствия, Александр Хан занимал высокий пост и благоволил одной коммерческой компании. Естественно, не бесплатно.

Мужчина трудился в должности главы управления заказчика капитального строительства Минобороны РФ. По данным следователей, на одном из подведомственных объектов проходили строительно-монтажные работы. Их он доверил ООО «Питерской строительной компании».

За общее покровительство и казенное финансирование, гендиректор предприятия щедро отблагодарил Хана. С октября 2019 по март 2020 года сотрудник Минобороны получил 2,2 миллиона рублей. Затем последовало задержание, уголовное дело было возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Во время предварительного следствия мужчину уволили с занимаемой должности. Вину Хан так и не признал.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей. Генеральный директор ООО «ПСК» был освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о преступлении и активно способствовавшее его расследованию, - сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.