Не поддавайтесь провокациям: в ННК прокомментировали ситуацию вокруг ажиотажа на заправках в Хабаровске

Опасаясь перебоев с поставками, люди выстраиваются в очереди на АЗС Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске резко возрос спрос на нефтепродукты: на некоторых АЗС города, по словам автомобилистов, отмечаются перебои с поставкой 92 и 95 бензина. Опасаясь кризиса, люди выстраиваются на заправках в очереди и запасаются топливом впрок. Ситуацию прокомментировал один из игроков рынка - АО ННК.

- В Дальневосточном федеральном округе отмечается повышенный спрос на топливо, подогреваемый недостоверными сообщениями в СМИ. Опасаясь перебоев с поставками, люди выстраиваются в очереди на АЗС и запасаются бензином «в канистры». Это вызвало искусственный ажиотаж на автозаправочных станциях что привело к резкому увеличению реализации нефтепродуктов. АО «ННК» призывает жителей не поддаваться подобным провокациям, - говорится в заявлении компании.

На предприятии добавили, что АЗС и нефтебазы компании готовы к зиме и обеспечены нефтепродуктами в необходимом объеме. Запаса хватит на 35 суток. Число бензовозов, которые в усиленном режиме доставляют топливо, увеличено. Ситуацию держат на контроле власти Хабаровского края.