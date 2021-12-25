Автобусы №29П изменят маршрут в Хабаровске

Сейчас путь машин лежит от Космической улицы по проспекту 60-летия Октября в сторону Карла Маркса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске муниципальный автобусный маршрут №29П изменит схему движения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы. Сейчас путь машин лежит от Космической улицы по проспекту 60-летия Октября в сторону Карла Маркса.

Измененная схема движения заработает с 1 января следующего года. Как отметили в мэрии, после остановки «Центральный рынок» автобусы будут уходить в правый поворот по Амурскому бульвару. Машины будут забирать пассажиров на кинотеатре «Дружба».

- Следующей остановкой станет железнодорожный вокзал, после чего автобусы направятся по Амурскому бульвару и далее по существующей схеме маршрута, - добавили в мэрии.