В Хабаровске похолодает до -36 градусов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае по-прежнему стоит экстремально холодная погода.

Днем 26 декабря в краевой столице ожидается до -28 градусов, ночью до -36. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге края преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем от -24 до -20 градусов. Ночью от -39 до -33. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -35 до -15 градусов днем и до -45 ночью. Скорость ветра западных направлений составит от 2 до 14 метров в секунду с порывами до 20 метров. Местами возможен небольшой снег.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -40 до -23 градусов. Днем от -30 до -22 градусов. Ветер северо-западный, 2-12 метров в секунду.

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