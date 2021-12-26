В Хабаровском крае из-за ковида к ИВЛ подключены 68 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 457 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 68 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 295, в Комсомольске - 62, в Хабаровском районе - 40.
- Выздоровели 653 жителя края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 700.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 122 487 случаев заболевания коронавирусом;
108 869 человек выздоровели;
12 411 находятся на лечении (2047 в стационаре, амбулаторно 10 364);
Скончались 1207 человек.
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