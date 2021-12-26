Воры обесточили автодорогу в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае полицейские задержали двух подозреваемых в краже. По версии силовиков, те похитили 25 метров кабеля и обесточили автодорогу.
Пропажу заметил сотрудник компании энергетической компании, когда поехал узнать, почему не горят фонари вдоль дороги. Ущерб организация оценила в сумму порядка 30 тысячи рублей. Вскоре полиция вскоре задержала двух подозреваемых.
— Злоумышленники в ночное время проникли на территорию предприятия, похищенный кабель они вывезли на автомобиле одного из них. Имущество подозреваемые сдали в пункт приема металлолома, вырученные деньги поделили между собой и потратили на собственные нужды,— сообщили в региональном главке МВД.
Сейчас один из мужчин в СИЗО, второй под подпиской о невыезде. Обоим грозит до пяти лет колонии.
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